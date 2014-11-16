В Свято-Владимирский храм Херсонеса вернут икону Казанской Божией Матери

16 ноября представители Фонда Андрея Первозванного передадут севастопольский список Казанской иконы Божией Матери, в Свято-Владимирский храм Херсонеса, сообщает РИА Новости.

Список иконы был написан в XIX веке для духовной поддержки русских воинов – участников Крымской войны и освящен в 1855 году митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым).

«Кто именно был инициатором создания точного списка с Казанской иконы для защитников Севастополя, сказать трудно. Однако тот факт, что святыня была освящена лично московским первоиерархом, свидетельствует об особом статусе этого начинания»,- написано в пресс-релизе Фонда.

Дальнейшая судьба иконы–списка точно не известна. Предположительно она находилась в одном из храмов Севастополя, откуда была вывезена в советское время. Впоследствии икона была утрачена. Последние годы список Казанской иконы Божией Матери находился в Москве