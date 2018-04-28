В крестильном храме мелитопольского монастыря святого Саввы Освященного появился новый иконостас.

В 2007 году в монастыре был построен и освящен крестильный храм в честь Введения во Храм Пресвятой Богородицы с купелью для полного погружения крещаемых. Спустя десять лет было принято решение о замене старого иконостаса в этом храме, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Работа продолжалась почти полтора года. Для написания икон были заказаны доски из липы и дубовые шпонки в городе Сумы. Все иконы на иконостасе были написаны Виталием Хомиченко, иконописцем монастыря. Ему помогала Ксения Блудова.

В апреле 2018 года в крестильном храме появился новый иконостас, а также икона Паисия Святогорца с частичкой мощей.

Мелитопольский мужской монастырь Святого Саввы Освященного образован решением Священного Синода УПЦ 24 декабря 1994 года. Несмотря на сравнительно молодой возраст, он является первым монастырем, основанным на территории Запорожской и Мелитопольской епархии УПЦ.