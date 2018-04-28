Начался визит Патриарха Кирилла в Албанскую Православную Церковь.

Сегодня, 28 апреля, Патриарх Кирилл прибыл в столицу Албании Тирану, сообщает patriarchia.ru.

В аэропорту имени Матери Терезы Патриарха встретили Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий и члены Священного Синода Албанской Православной Церкви, а также официальные лица.

Из аэропорта Предстоятели Русской и Албанской Церквей направились в Воскресенский собор Тираны.