Начался визит Патриарха Кирилла в Албанскую Православную Церковь

17:55, 28 апреля 2018
Православие
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/ patriarchia.ru

Сегодня, 28 апреля, Патриарх Кирилл прибыл в столицу Албании Тирану, сообщает patriarchia.ru.

В аэропорту имени Матери Терезы Патриарха встретили Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий и члены Священного Синода Албанской Православной Церкви, а также официальные лица.

Из аэропорта Предстоятели Русской и Албанской Церквей направились в Воскресенский собор Тираны.

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