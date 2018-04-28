Начался визит Патриарха Кирилла в Албанскую Православную Церковь
17:55, 28 апреля 2018Православие
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Из аэропорта Предстоятели направились в Воскресенский собор Тираны / patriarchia.ru
Начался визит Патриарха Кирилла в Албанскую Православную Церковь.
Сегодня, 28 апреля, Патриарх Кирилл прибыл в столицу Албании Тирану, сообщает patriarchia.ru.
В аэропорту имени Матери Терезы Патриарха встретили Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий и члены Священного Синода Албанской Православной Церкви, а также официальные лица.
Из аэропорта Предстоятели Русской и Албанской Церквей направились в Воскресенский собор Тираны.
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