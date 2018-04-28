Сегодня скончался старец-духовник Псково-Печерского монастыря архимандрит Адриан (Кирсанов).

Священнослужитель скончался на 97 году жизни, сообщает пресс-служба Псковской епархии РПЦ.

Отец Адриан - известный старец, к которому в Псково-Печерский монастырь многие приезжали за духовным советом.

Архимандрит Адриан (Кирсанов) родился 17 марта 1922 года в Курской губернии. В миру работал в горячем цеху на оборонном заводе. Ветеран Великой Отечественной войны. Постриг он принял после войны в Троице-Сергиевой Лавре по благословению Патриарха Пимена. С 1953 года он присоединился к числу братии Троице-Сергиевой лавры, где прослужил до 1975 года.

В Псково-Печерском монастыре архимандрит Андриан с 1975 года. В обители он прошел путь от простого священника до архимандрита.

Погребение старца состоится 30 апреля.