Сегодня скончался старец-духовник Псково-Печерского монастыря архимандрит Адриан (Кирсанов)

17:21, 28 апреля 2018
Православие
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/ pravmir.ru

Священнослужитель скончался на 97 году жизни, сообщает пресс-служба Псковской епархии РПЦ.

Отец Адриан - известный старец, к которому в Псково-Печерский монастырь многие приезжали за духовным советом. 

Архимандрит Адриан (Кирсанов) родился 17 марта 1922 года в Курской губернии. В миру работал в горячем цеху на оборонном заводе. Ветеран Великой Отечественной войны. Постриг он принял после войны в Троице-Сергиевой Лавре по благословению Патриарха Пимена. С 1953 года он присоединился к числу братии Троице-Сергиевой лавры, где прослужил до 1975 года.

В Псково-Печерском монастыре архимандрит Андриан с 1975 года. В обители он прошел путь от простого священника до архимандрита.

Погребение старца состоится 30 апреля.

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