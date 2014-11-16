Одесская епархия УПЦ собрала и отправила гуманитарную помощь для переселенцев из Крыма

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела духовенство и верующие Одесской епархии Украинской православной церкви при содействии Общественного Совета при Одесской областной государственной администрации собрали и отправили гуманитарную помощь для пострадавших и беженцев.

Необходимые вещи и лекарства были доставлены не только пострадавшим от военных действий на востоке страны, но и переселенцам из Крыма, о которых в последнее время многие забыли, сообщает сайт епархии.

Также по благословению митрополита Агафангела беженцам и переселенцам были переданы Касперовские иконы Божией Матери, небесной Заступницы Причерноморья.