Одесская епархия УПЦ собрала и отправила гуманитарную помощь для переселенцев из Крыма
09:31, 16 ноября 2014Православие
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По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела духовенство и верующие Одесской епархии Украинской православной церкви при содействии Общественного Совета при Одесской областной государственной администрации собрали и отправили гуманитарную помощь для пострадавших и беженцев.
Необходимые вещи и лекарства были доставлены не только пострадавшим от военных действий на востоке страны, но и переселенцам из Крыма, о которых в последнее время многие забыли, сообщает сайт епархии.
Также по благословению митрополита Агафангела беженцам и переселенцам были переданы Касперовские иконы Божией Матери, небесной Заступницы Причерноморья.
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