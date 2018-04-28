На средства, сэкономленные на покупке цветов для Патриарха Кирилла, приобрели новый реанимобиль

Больнице святителя Алексия в Москве купили новый реанимобиль на средства, собранные вместо покупки цветов патриарху Кириллу.

С призывом к столичным храмам и монастырям не покупать ему цветы, а передать их на благотворительность, Патриарх обратился в годовщину своей интронизации – 1 февраля 2018 года, сообщает "Фома".

В итоге, благодаря собранным средствам, удалось купить реанимобиль стоимостью более 2,5 млн. рублей для церковной больницы святителя Алексия.

В пятницу 27 апреля машину, уже доставленную в медучреждение, освятил глава Синодального отдела по благотворительности, зам. председателя попечительского совета больницы епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

- Машина оснащена современным оборудованием, что позволяет транспортировать пациентов, находящихся в очень тяжелом состоянии. Это особенно важно, так как нам часто приходится переводить тяжелобольных из других больниц, зачастую даже из других городов, для госпитализации в отделение реанимации или паллиативное отделение нашей больницы, — рассказал ее главврач Алексей Заров.

Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского - многопрофильное лечебное учреждение на 275 мест. Больница является крупнейшим медицинским учреждением Русской Православной Церкви.