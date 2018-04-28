В 1924 году обстановка вокруг Киево-Печерской лавры резко накаляется. Советская власть всеми силами пытается завладеть обителью и ее ценностями, монахи же становятся в защиту святыни. За оказание сопротивления обновленцам арестовывают архимандритов Климента (Жеретиенко) и Макария (Величко), при этом в ГПУ продолжают поступать доносы о сокрытии монахами материальных ценностей, в том числе целого ряда дорогостоящих богослужебных предметов и золотой ризы с чудотворной иконы Успения Божией Матери. В Лавре и в Китаевской пустыни проводятся повальные обыски, а за сокрытие ценностей арестовывают 28 монахов лаврской обители, на которых заводят общее следственное дело под названием «Жеретиенко и др.». Среди имен этого дела значится и лаврский садовник Карион (Кондратенко) – исповедник Киево-Печерской обители, пострадавший за веру.

Будущий исповедник Константин Григорьевич Кондратенко родился в 1864 году в слободе Котельва Ахтырского уезда Харьковской губернии в крестьянской семье.

На испытание в Киево-Печерскую обитель принят 4 апреля 1887 года, где несет послушание в странноприимнице монастыря. С ноября 1893 переведен в келарское (хозяйственное) ведомство, с мая 1894 - в экономическое ведомство.

13 марта 1899 года Константин Григорьевич Кондратенко принял монашеский постриг с именем Карион. Со временем отец Карион был рукоположен в сан иеродиакона, затем - в сан иеромонаха. В декабре 1901 года отец Карион назначен садовником лаврского митрополичьего сада.

С ноября 1907 по июнь 1908 года он выполнял послушание гробового Дальних пещер. Затем был определен помощником смотрителя лаврских садов, с проживанием в Голосеевской пустыни, а в 1910 году назначен старшим садовником митрополичьего сада.

В монастырях всегда особенно следят за чистотой и ухоженностью святынь, с любовью заботясь о садах и цветниках, которые растут на территории. И сегодня паломники Киево-Печерской лавры восхищаются лаврскими цветниками и клумбами, отмечая, что здесь даже цветы благоухают с особой благодатью.

Сад, располагавшийся с давних времен к югу от Митрополичьего дома, сто лет назад имел регулярную планировку. В нем росло более 70 плодовых деревьев и много кустов. Здесь размещалась также небольшая оранжерея и коптильня для фруктов, а следил и заботился о лаврском саде – отец Карион. При этом монаху удавалось даже выращивать в оранжереях экзотические фрукты.

«В мое время (начало 1920-х гг.), когда все лаврское хозяйство шло на убыль, у отца Кариона был только один помощник… Помню, что даже в трудные для лавры годы, когда не хватало топлива, все же к наместническому столу из этих оранжерей подавались яркие по окраске душистые лимоны», - вспоминает профессор И. Никодимов, называя отца Кариона опытным садовником.

В 1924 году по делу «Жеретиенко и др.» арестовывают 28 монахов Киево-Печерской лавры. В сокрытии материальных ценностей от советской власти обвиняется и лаврский садовник.

Отец Карион был арестован Киевским губотделом ГПУ 6 января 1925 года. Четыре месяца монах содержался в киевской тюрьме, где, очевидно, из него пытались выбить показания о сокрытии лаврских ценностей. Однако за неимением улик 19 мая 1925 года он был освобожден из тюрьмы с подпиской о невыезде.

Дело «Жеретиенко и др.» закрыли в 1928 году. Дальнейшая судьба лаврского садовника, как и многих других монахов, пропавших без вести в 1920-х годах, остается неизвестной.

Но уничтожая монахов, советская власть так и не смогла уничтожить веру народа. И спустя сто лет после гонений на Церковь в ХХ веке, когда давно снесены коммунистические символы, в лаврских садах монахи по-прежнему заботливо выращивают плодовые деревья и цветы, которыми все так же восхищаются лаврские паломники…

"УНИАН-Религии" с использованием материалов официального сайта Киево-Печерской лавры.