Вышла в свет книга Патриарха Кирилла о будущем человечества

11:04, 28 апреля 2018
Православие
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/ rop.ru

В своей книге Патриарх призывает каждого осознать ответственность за весь человеческий род и остановить «сползание в бездну окончания истории», сообщает "Седмица".

Обращаясь к современному читателю, Патриарх Кирилл предлагает подумать о будущем человечества, потому что современное общество, размывая понятие греха, раскрепощает страшную разрушительную энергию человеческого инстинкта, которая в условиях гражданских свобод способна уничтожить и саму человеческую цивилизацию.

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