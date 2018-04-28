Вышла в свет книга Патриарха Кирилла о будущем человечества
11:04, 28 апреля 2018Православие
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Обращаясь к читателю, Патриарх Кирилл предлагает подумать о будущем человечества / rop.ru
В издательстве Московской Патриархии вышла в свет книга Патриарха Кирилла «Подумайте о будущем человечества».
В своей книге Патриарх призывает каждого осознать ответственность за весь человеческий род и остановить «сползание в бездну окончания истории», сообщает "Седмица".
Обращаясь к современному читателю, Патриарх Кирилл предлагает подумать о будущем человечества, потому что современное общество, размывая понятие греха, раскрепощает страшную разрушительную энергию человеческого инстинкта, которая в условиях гражданских свобод способна уничтожить и саму человеческую цивилизацию.
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