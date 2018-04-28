На 9-й день после кончины митрополита Таллинского Корнилия в эстонской столице совершена панихида
10:15, 28 апреля 2018Православие
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По окончании литургии также была совершена лития на месте захоронения митрополита / orthodox.ee
Вчера, на 9-й день после кончины митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия, в Александро-Невском кафедральном соборе Таллина была совершена панихида.
По окончании Литургии также была совершена лития на месте захоронения митрополита Корнилия на Александро-Невском кладбище, сообщается на официальном сайте Эстонской Православной Церкви.
Божественную литургию и панихиду совершили временно управляющий Эстонской Православной Церковью епископ Нарвский и Причудский Лазарь и викарий Таллинской епархии епископ Маардуский Сергий в сослужении духовенства Эстонской Православной Церкви.
Напомним, что владыка Корнилий скончался 19 апреля на 94-м году жизни.
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