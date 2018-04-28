На 9-й день после кончины митрополита Таллинского Корнилия в эстонской столице совершена панихида

Вчера, на 9-й день после кончины митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия, в Александро-Невском кафедральном соборе Таллина была совершена панихида.

По окончании Литургии также была совершена лития на месте захоронения митрополита Корнилия на Александро-Невском кладбище, сообщается на официальном сайте Эстонской Православной Церкви.

Божественную литургию и панихиду совершили временно управляющий Эстонской Православной Церковью епископ Нарвский и Причудский Лазарь и викарий Таллинской епархии епископ Маардуский Сергий в сослужении духовенства Эстонской Православной Церкви.

Напомним, что владыка Корнилий скончался 19 апреля на 94-м году жизни.