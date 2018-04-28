В Нью-Йорке состоялось заседание Синода Русской Зарубежной Церкви

В Нью-Йорке 26-27 апреля под председательством митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона состоялось заседание Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви.

Члены Архиерейского Синода выслушали доклады архиепископа Берлинского и Германского Марка о положении дел в обителях Духовной миссии Русской Зарубежной Церкви на Святой Земле и о встречах со Священноначалием Московского Патриархата, сообщается на сайте РПЦЗ.

Выслушав рапорт диакона Михаила Павука о создании магистерской программы в Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле (Нью-Йорк), Архиерейский Синод выразил благодарность Богу и призвал Его благословение на дальнейшую деятельность этого учебного заведения.

28 апреля Преосвященные члены Архиерейского Синода помолятся у места погребения композитора С.В. Рахманинова по случаю 75-летия его кончины.

Осеннее заседание Архиерейского Синода будет проведено в Лондоне.