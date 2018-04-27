В Алексеевском монастыре прошла конференция, посвященная 40-летию смерти митрополита Никодима (Ротова)

В четверг, 26 апреля, в Духовно-просветительском центре Алексеевского женского монастыря г. Углича Ярославской области в память 40-летия преставления митрополита Никодима (Ротова) прошла научно-практическая конференция «Митрополит Никодим. Жертвенное служение Церкви в советский период».

В конференции приняли участие богословы, ученые, краеведы.В рамках мероприятия была представлена музейная экспозиция, посвященная митрополиту Никодиму (Ротову) и его окружению, сообщает "Монастырский вестник".

Напомним, митрополит Никодим (в миру – Борис Георгиевич Ротов; 15 ок­тября 1929 – 5 сентя­бря 1978) – иерарх Русской Православной Церкви, с 9 октября 1963 года – митрополит Ленинградский и Новгородский. С 1960 по 1972 год – председатель ОВЦС. С сентября 1974 года был Патриаршим экзархом Западной Европы.