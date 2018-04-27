В Запорожской епархии УПЦ открылась служба консультирования для воцерковляющихся мирян

Православная консультативная служба заработала в храмах Каменско-Днепровского благочиния Запорожской епархии УПЦ.

Необходимость создания такой службы вызвана существованием в современной Церкви категории людей, которые являются крещеными, но не приобщенными к церковной жизни, сообщается на сайте епархии.

Цель приходского консультирования заключается в оказании людям необходимой помощи на начальном этапе воцерковления.

«Этому большинству наших соотечественников, отождествляющих себя с людьми православными, необходима своевременная просветительская помощь, ориентирующая и поддерживающая их в первоначальном воцерковлении», - считает благочинный церквей Каменско-Днепровского церковного округа протоиерей Олег Чиквашвили.

Консультирование проводит специально обученный человек, на груди носящий бейджик с надписью «Приходская консультативная служба».

В его задачи входит разъяснение новоначальному, как вести себя в храме и где расположена какая икона, ответы на вопросы, касающиеся богослужения, а также советы о том, как подготовиться к Таинствам.

Для удобства консультантов в благочинии издали учебно-методическое пособие «Практическое руководство по приходскому консультированию».