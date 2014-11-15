Архиерейский Собор Армянской Церкви принял единый текст таинства Святого Крещения и Причастия, сообщили в пресс-службе Первопрестольного Эчмиадзина.

С частичными изменениями было утверждено руководство по чину таинства Крещения и Причастия, который переименован в "Пастырское руководство таинства Св. Крещения и Св. Причастия".

Собором было адаптировано также и учебное пособие по подготовке к таинству Крещения. Все документы под руководством двух армянских Католикосов - Католикоса всех армян и Киликийского Католикоса будут направлены в епархии.

Работы по составлению единого чина крещения велись с 2010 года. В нем принимали участие эксперты Первопрестольного Эчмиадзина и Киликийского Католикосата. Были исследованы материалы, хранящиеся в армянских храмах разных стран мира, в том числе 350 рукописей и печатных изданий из музея-хранилища древних рукописей Матенадарана.

Благовест-инфо