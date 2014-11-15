Патриарх Кирилл - участникам форума «За мир в Украине»: Желаю народу Украины скорейшего обретения мира

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам форума «За мир в Украине».

Организаторам и участникам форума «За мир в Украине»

(Украина, Киев, 14-15 ноября 2014 г.)

"Ваше Блаженство, дорогой Владыка Онуфрий! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!

Сердечно приветствую организаторов и участников форума «За мир в Украине».

Ваша встреча проходит в непростых обстоятельствах жизни современной Украины: сегодня особенно значимым и актуальным видится сохранение единства общества и скорое примирение враждующих.

Во всех храмах Русской Православной Церкви ежедневно возносятся горячие молитвы ко Господу о даровании благословенной украинской земле, освященной подвигами множества угодников Божиих, долгожданного, прочного и справедливого мира.

Отрадно, что к служению миротворчества обратились православные женщины. Любовь и готовность к самопожертвованию являются неотъемлемыми качествами христианской души, стремящейся уподобиться Своему Божественному Учителю и Спасителю. Ко всякому человеку, прилагающему усилия по примирению враждующих, обращены слова Господа Иисуса: «Блажени миротворцы: яко тии сынове Божий нарекутся» (Мф. 5:9).

Важно помнить, что каждый христианин, вне зависимости от национальной принадлежности и политических взглядов, призван хранить верность евангельским идеалам и ценностям, главными из которых являются любовь к Богу и ближним, стремление к миру и добру.

Желаю всем участникам форума крепкого здравия и неоскудевающей помощи свыше в предстоящих трудах, а народу Украины — скорейшего обретения мира и благополучия".

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ