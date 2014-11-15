12 ноября по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия из Изюмской епархии (Харьковская область) начался крестный ход за мир в зоне боевых действий.

В состав миротворческой миссии вошли священники Киевской епархии первый проректор Киевской духовной академии протоиерей Сергий Ющик, протоиерей Сергий Киселев, иерей Вячеслав Яковенко, иереи Андрей и Константин Дворовые, а также группа ветеранов-афганцев. Шествие сопровождает ковчег с частицами честных мощей 12 святых воинов, а том числе Георгия Победоносца и Иоанна Воина.

Перед началом крестного хода архиепископ Изюмский и Купянский Елисей в сослужении духовенства совершил молебное пение, во время которого возносились молитвы о мире на Украине, умножении любви и согласия в сердцах, о прекращении кровопролития, вражды и ненависти между людьми.

По окончании молебна в своем обращении к верующим архиепископ Елисей подчеркнул, что этот крестный ход призван объединить людей. «Только милосердие и помощь Божия способны просветить человеческий разум. Именно поэтому нам всем так важно объединиться в молитве о прекращении вражды, о том, чтобы не лилась кровь, не гибли наши воины и мирные граждане. Мы должны просить Господа, чтобы у людей нашлись силы для примирения и выхода из этой сложной ситуации», — отметил владыка архиепископ.

После богослужения участник крестного хода известный автор и исполнитель православных песен протоиерей Сергий Киселев дал концерт.

Накануне, 11 ноября, перед началом шествия председатель Синодального отделаУкраинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин отслужил молебен в храме Всех святых воинов украинской столицы.

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