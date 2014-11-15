Ангельские чины: чем отличаются друг от друга разные виды воинств небесных

Власти изгоняют бесов, Начала насылают молнии, Архангелы учат

Благодаря Голливуду мы прекрасно осведомлены о демонах из войска дьявола, и крайне мало знаем о войсках Бога. При том, что ангелы Господни намного могущественнее, сильнее и крайне мало похожи на статуэтки деток с крылышками, умилительно смотрящие на нас с прилавков. Например, серафимы — ближайшие к Господу ангелы — огромные существа с шестью крыльями размерами с многоэтажный дом, несколькими лицами и множеством глаз. А пророк Даниил, который усмирялльвов, даже потерял сознание, когда увидел перед собой ангела! "Тело его — как топаз, лицо его — как вид молнии. Очи его — как горящие светильники, руки его и ноги его по виду — как блестящая медь". Увидев возле себя такого ангела-хранителя, резко перехочется грешить — чтоб только его, упаси Бог, не расстроить! Кстати, в иконописных канонах разрешается изображать лишь пять чинов ангелов.

У войска Господнего строгая иерархия. Девять чинов, разбитых на три лика: верхний (серафимы, херувимы и престолы), средний (господства, силы, власти) и нижний (начала, архангелы и ангелы). Нет между ними греховной зависти и желания "подсидеть другого". Чины ангельские — это различные краски единой картины великого художника — Творца. О них верховный апостол языков Павел рассказал своему ученику — Дионисию Ареопагиту, который на основе рассказов составил книгу "О Небесной иерархии".

1. СЕРАФИМЫ

Серафим означает "пламенный", "огненный". Из всех чинов небесных Серафимы — ближайшие к Богу. Они во всей силе и непонятной нам глубине ощущают, что Бог есть Любовь — милосердная, безмерная, которая смирила Себя ради рода человеческого до креста и смерти. Любовь эта приводит серафимов всегда в священный трепет и в ужас, заставляет содрогаться все существо их. Не могут сносить они великой этой Любви. Закрывают двумя крылами лица свои, двумя крылами ноги свои и двумя летают, в страхе и трепете взывая: "Свят, свят, свят, Господь Саваоф!" Когда пророк Исайя, увидев Господа сидящим на престоле в окружении серафимов, стал сокрушаться: "О, окаянный я человек, с нечистыми устами", к нему прилетел один из серафимов. "В руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: се отымет беззакония твоя и грехи твоя очистит". Горя любовью к Богу, они зажигают огонь этой любви и в сердцах людей, вдохновляя их на проповедь. Именно они "глаголом жгут сердца людей".

2. ХЕРУВИМЫ

Именно херувим с пламенным обращающимся мечом изгнал Адама и Еву из рая, которые вознамерились сорвать покров, скрывающий тайны Божественной Премудрости. Для херувимов Бог суть светящаяся Премудрость, в которой сомневаться как минимум опасно, потому так велика их ревность. Херувимы непрестанно углубляются в Божественный разум, воспевают его в песнях своих, созерцают тайны Божественные, с трепетом проникают в них. В Ветхом завете херувимы изображаются приникаюшими над Ковчегом Завета. Херувимы с умилением, со страхом взирают на Премудрость Божественную, исследуют ее, поучаются в ней и как бы покрывают крыльями своими ее тайны, хранят их. Они крайне строги к тем, кто дерзает проникнуть в неведомые тайны небесные, словно говоря: "Бойтесь же испытывать умом то, чему надо верить!" Херувимы — "многоочитые". От непрестанного созерцания Божественной Премудрости они видят и знают все в совершенстве и людям приносят ведение (от слова "ведать" — знать).

3. ПРЕСТОЛЫ

Бывало ли так, что раскат грома или блеск молнии, или высота гор, или величие богослужения вызывали у вас желание упасть на колени или залиться слезами, или просто воспарить ввысь? Такие святые минуты бывают не без влияния Престолов.

Нет, конечно, они не похожи на земные престолы из золота, серебра или слоновой кости. Небесные Престолы — разумные, живые носители величия и славы Божией! Они ощущают, созерцают Бога, как Царя Славы, творящего суд и правду, "Бога Великого, Крепкого и Страшного". Престолы не только исполняются этим величием и славою, но и другим дают его чувствовать. Как бы переливают это в сердца людские, преисполняющие нас, простых смертных, волнами величия и славы. Они как бы присоединяют нас к своему настроению. Да, если бы чаще посещали нас Престолы, бед у нас было бы меньше. Они бы посылали нам чувство величия Божия и собственного нашего ничтожества, мы бы не так возносились, цены себе не зная, чуть не богом себя почитая. Но увы, слава Божья во всей полноте доступна лишь Престолам.

4. ГОСПОДСТВИЯ

Если для Серафимов Бог есть Любовь, для Херувимов — Премудрость; для Престолов — Царь Славы, то для Господств Бог — Промыслитель. Господствия созерцают Бога именно как Промыслителя, воспевают Его попечение о мире. Они проникают в многоразличные заботы Божьи, как Он одевает "неба облаки, уготовляет земли дождь, прозябает на горах траву и злак на службу человекам". Дивятся Господствия, как Бог, столь великий, обнимает всех и вся попечением Своим; хранит и бережет каждую былинку, каждую мошку, самую малейшую песчинку.

Созерцая Бога как Промыслителя — Строителя мира, Господствия и людей учат устроять сами себя, учат нас заботиться о душе, промышлять о ней. Внушают человеку господствовать над своими страстями, над разными греховными привычками, утеснять плоть, давая простор духу. Господствия нужно молитвенно призывать в помощь тем, кто хочет освободиться от какой-либо страсти или привычки, но не может сделать этого по причине слабости воли. Людям, которые хотят избавиться от подобной немощи, Дионисий Ареопагит предлагает молиться: "Господствия святые, укрепите мою слабую волю в борьбе с грехом, дайте возгосподствовать мне над страстями моими!". "И, верьте, такое молитвенное призывание не останется бесплодным, — пишет далее Дионисий. — Сейчас же от сонма Господствий послана будет тебе помощь и крепость".

5. СИЛЫ

Для Сил Бог — Чудотворец. "Ты еси Бог творяй чудеса" — вот что составляет предмет постоянного их хваления и славословия. Вспомните, когда мы бываем свидетелями какого-либо явного чуда Божия, например, прозрения слепого, восстановления безнадежно больного, то приходим в неописуемый восторг и умиление. А Силам дано видеть такие чудеса, которых наш ум и представить не может. Они могут вникать в самую глубину этих чудес, им открыта их цель высочайшая.

6. ВЛАСТИ

Как раскаленное железо, Власти проникаются огнем Божия всемогущества и становятся его носителями. Власти невыносимы для дьявола и обращают полчища его в бегство. Потому бесноватым ии тем, у кого уныние важно ежедневно молиться: "Власти святые, властью от Бога вам данною, отгоните от раба Божия (имя) или рабы Божией (имя) беса, его (или ее) мучающего!". В простоте сердечной призываемые, Власти придут на помощь, а одержимый бесом почувствует легкость в душе своей.

7. НАЧАЛА

"Видел я четырех ангелов, стоящих на четырех сторонах земли, держащих четыре ветра земли, — свидетельствует св. Иоанн в Откровениях. — Им дано вредить земле и морю". Молния нередко попаляет кощунников, град одно поле побивает, другое нет. Кто дает неразумной стихии разумное направление? Начала. Они народы к высшим благим целям, которые указывает и предначертывает Сам Господь. Возводят, сколько могут, тех, которые охотно повинуются им, к Богу, как к своему Началу.

8. АРХАНГЕЛЫ

Это учители небесные. Учат они людей, как жизнь им свою устраивать согласно с волей Божией. Разные пути жизни предлежат человеку: есть путь иноческий, путь брачного состояния, есть различные роды службы. Что выбрать? Тут и являются на помощь человеку архангелы. Им открывает Господь волю Свою о человеке. Архангелы знают, что ожидает человека на том или другом пути жизни. От одного пути они отклоняют, а на другой направляют человека, научают избирать верный путь. Кто разбился жизнью, колеблется, нужно призывать в помощь архангелов: "Архангелы Божьи, Самим Богом определенные для научения нашего, вразумления, научите меня, какой мне выбрать путь, воньже пойду, да благоугожду Богу моему!"

Согласно учению Церкви, архангелов всего семь.

Архистратиг Михаил ("Кто яко Бог?")

За верность поставлен Богом чиноначальником над всеми чинами святых ангелов. Поэтому и изображается в воинственном виде, с копьем или пламенным мечом в руке, имея под ногами поверженного духа злобы. Белая хоругвь, украшающая верх копья его, означает чистоту и верность ангелов Царю Небесному. Крест, коим оканчивается копье, дает знать, что брань с царством тьмы и победа над ним совершается во имя Креста Христова, совершается посредством терпения, смирения и самоотвержения.

Архангел Гавриил ("крепость Божия")

Изображается иногда с райскою ветвию в руках, которая была принесена им Деве Марии в день Благовещения, а иногда — с фонарем, внутри коего горит свеча, и с зерцалом (зеркалом) из ясписа, как вестник судеб Божиих о спасении человечества.

Архангел Рафаил ("помощь и исцеление Божие")

Врач недугов человеческих. Держит в левой руке сосуд с лекарством, а в правой — стручец, т. е. остриженное птичье перо для помазывания ран.

Архангел Салафиил ("служитель молитвы")

Молитвенник, побуждающий людей к молитве. Он изображается с ликом и очами, склоненными вниз, и руками, прижатыми крес­том на груди, как умиленно молящийся.

Архангел Уриил ("свет или огонь Божий")

Как ангел света, он просвещает умы людей откровением истин; как ангел огня божественного, воспламеняет сердца любовью к Богу и истребляет в них нечистые привязанности земные.

Архангел Варахиил ("раздаятель благословений")

Несет на одежде своей белые ро­зы, как бы награждая по пове­лению Божию за молитвы и тру­ды людей, и предвозвещает им блаженство в Царствии Небесном.

Архангел Иегудиил ("хвала Божия")

Изображается держащим в правой руке золотой венец как награду от Бога за полезные труды святым людям, а в левой руке — бич как наказание грешным за леность.

9. АНГЕЛЫ

По словам св. Иоанна Златоуста, "весь воздух наполнен ангелами". Они столь близки к нам, что всюду нас окружают, отовсюду на нас смотрят и "предстоят священнику во время совершения страшной Жертвы". Распознать присутствие Ангела-Хранителя можно по внутреннему настроению. Когда на душе у тебя светло, на сердце легко, тихо, мирно, когда ум твой занят богомыслием, когда ты каешься, умиляешься, тогда, значит, Ангел рядом.

Почему не может явиться Ангел видимым образом? Чтобы не устрашить, не смутить нас своим явлением, ибо знает он, как малодушны, боязливы и робки мы перед всем таинственным. Пророку Даниилу однажды явился видимым образом Ангел и он рассказал, что было с ним при этом. "В двадцать четвертый день первого месяца, — повествует пророк, — был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои, и увидел: вот, один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом. Тело его — как топаз, лице его — как вид молнии; очи его — как горящие светильники, руки его и ноги его по виду — как блестящая медь, и глас речей его — как голос множества людей. И смотрел я на это великое видение, но во мне не осталось крепости... И услышал я глас слов его; в оцепенении пал я на лице мое и лежал лицем к земле, и онемел, внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы, и дыхание замерло во мне". Даниил, который смущал львов и имел силу выше человеческой, не вынес присутствия небожителя и повергся бездыханным. Ангелу потребовалось ободрять пророка, дабы от страха он не умер.

Анастасия Белоусова, "Сегодня".