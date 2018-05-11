В Киево-Печерской лавре посвятили в кадеты лицеистов младших курсов Киевского военного лицея (фоторепортаж)

14 ноября, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской лавры состоялось благословение лицеистов младших курсов Киевского военного лицея им. Ивана Богуна.

Торжества возглавил викарий Киевской Митрополии епископ Ирпенский Климент.

Юные курсанты кадетского корпуса начинают новый период своего обучения с молитвы перед святынями лавры.

В Киево-Печерской лавре состоялось торжественное посвящение в кадеты 100 киевских учеников и 10 школьников из зоны АТО.

Во время вручения кадетских погон, будущие офицеры приняли торжественную присягу служить Украине и ее народу.

В своем приветственном слове к молодым лицеистов владыка Климент подчеркнул большую ответственность перед Родиной, которая возлагается на их плечи вместе с врученными погонами.

Фото УНИАН

"УНИАН-Религии" с использованием материалов пресс-службы Украинской Православной Церкви