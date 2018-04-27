Митрополит Онуфрий встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом III

Во время паломнического визита на Святую землю, 26 апреля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий встретился с Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейшим Патриархом Феофилом III.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, Предстоятеля Украинской Православной Церкви сопровождал епископ Евсевий.

Во время встречи архипастыри провели короткую беседу.

В тот же день Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетил Храм Гроба Господня и другие святыни Иерусалима.