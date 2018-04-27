Митрополит Онуфрий встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом III
12:07, 27 апреля 2018Православие
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Митрополит Онуфрий встретился с Иерусалимским Патриархом / news.church.ua
Во время паломнического визита на Святую землю, 26 апреля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий встретился с Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейшим Патриархом Феофилом III.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, Предстоятеля Украинской Православной Церкви сопровождал епископ Евсевий.
Во время встречи архипастыри провели короткую беседу.
В тот же день Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетил Храм Гроба Господня и другие святыни Иерусалима.
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