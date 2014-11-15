В Запорожье в Покровский собор вернулась икона Богородицы «Троеручица»

13 ноября в Покровском архиерейском соборе Запорожья произошло знаменательное событие – в собор вернулась икона Божией Матери «Троеручица», находившаяся в нем до трагических событий 1930-х гг. прошлого столетия.

Тогда собор был полностью разрушен, уцелела лишь икона Богородицы, которая по истечении стольких лет, благодаря Саржевскому Александру Никодимовичу, передавшему ее в дар, наконец-то вернулась на свое законное место.

Пресс-служба Запорожской епархии УПЦ