В Запорожье в Покровский собор вернулась икона Богородицы «Троеручица»

01:46, 15 ноября 2014
Православие
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13 ноября в Покровском архиерейском соборе Запорожья произошло знаменательное событие – в собор вернулась икона Божией Матери «Троеручица», находившаяся в нем до трагических событий 1930-х гг. прошлого столетия.

Тогда собор был полностью разрушен, уцелела лишь икона Богородицы, которая по истечении стольких лет, благодаря Саржевскому Александру Никодимовичу, передавшему ее в дар, наконец-то вернулась на свое законное место.

Пресс-служба Запорожской епархии УПЦ

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