В соцсетях заявили об избиении радикалами главы Союза православных братств Валентина Лукияника

Неизвестные в четверг, 26 апреля, избили главу украинского Союза православных братств, врача-кардиолога Валентина Лукияника.

По информации, которую написал в своем Фейсбук публицист Дмитрий Скворцов, это совершила одна из националистических группировок.

По его словам, на Лукияника напали пять человек «с ломиками», при этом еще двое находились в машине. Соседи, которые и отпугнули нападавших, рассказали, что за главой Союза православных братств следили несколько дней.

По словам публициста, нападавшие признались полиции в том, что Лукьяника им «заказали». Потерпевший Лукияник благодаря подоспевшей помощи соседей не получил серьезных травм, сообщил Скворцов «Вроде, легко отделался. Не дал зайти со спины, отбивался древком от хоругви, а тут и соседи подскочили».