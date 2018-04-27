В соцсетях заявили об избиении радикалами главы Союза православных братств Валентина Лукияника
09:37, 27 апреля 2018Православие
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Валентин Лукияник / vz.ru
Неизвестные в четверг, 26 апреля, избили главу украинского Союза православных братств, врача-кардиолога Валентина Лукияника.
По информации, которую написал в своем Фейсбук публицист Дмитрий Скворцов, это совершила одна из националистических группировок.
По его словам, на Лукияника напали пять человек «с ломиками», при этом еще двое находились в машине. Соседи, которые и отпугнули нападавших, рассказали, что за главой Союза православных братств следили несколько дней.
По словам публициста, нападавшие признались полиции в том, что Лукьяника им «заказали». Потерпевший Лукияник благодаря подоспевшей помощи соседей не получил серьезных травм, сообщил Скворцов «Вроде, легко отделался. Не дал зайти со спины, отбивался древком от хоругви, а тут и соседи подскочили».
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