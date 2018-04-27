Патриарх Кирилл посетит Албанию

Первый в истории официальный визит Патриарха Кирилла в Албанию состоится по приглашению Блаженнейшего Архиепископа Албанского Анастасия с 28 по 30 апреля.

Как сообщил пресс-секретарь Патриарха иерей Александр Волков, Предстоятели вместе с иерархами и священнослужителями совершат Божественную литургию в главном храме Албанской Церкви.

Также в программе визита запланировано посещение Патриархом Кириллом монастыря святого Власия и академии Воскресения Христова.

«Две Церкви поддерживают добрые взаимоотношения на протяжении многих десятилетий, чему способствует и схожий опыт гонений на веру в XX веке. И в настоящее время Церкви придерживаются общих позиций в ответах на вызовы современности. Отрадно видеть возрождение религиозной жизни в Албании, которое несомненно приносит свои добрые плоды для всего албанского общества», - отметил Александр Волков.

Также ожидается, что в ходе визита состоятся встречи Патриарха Кирилла с высокими представителями государственной власти страны.