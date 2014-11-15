Армянская Церковь причислит к лику святых 1,5 млн армян, погибших в годы геноцида

Архиерейский Собор Армянской Апостольской Церкви утвердил чин и порядок канонизации, которая не проводилась уже более пяти веков. К лику святых первыми будут причислены 1,5 млн армян - жертв геноцида в годы Первой мировой войны в Османской империи.

Днем канонизации Собор выбрал 23 апреля 2015 года, когда мир будет отмечать 100-летие трагедии. Также был назначен День поминовения святых мучеников геноцида армян - 24 апреля, совпадающий с Днем поминовения жертв геноцида армян в Османской Турции.

Архиерейский Собор принял порядок богослужебного чина ежегодного поминовения святых мучеников геноцида армян, включающий церковнопевческую гимнографию - сборник гимнов (шараканов) и изменяемое входное песнопение (жамамут).

В Армянской Церкви специальный чин канонизации отсутствовал. Собором было поручено Комиссии по канонизации предпринять шаги, по которым Армянская Церковь станет руководствоваться, причисляя своих подвижников к лику святых.

Благовест-инфо