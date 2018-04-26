Православные во всем мире будут молиться в 40-й день о жертвах пожара в Кемерово

По благословению патриарха Кирилла, 3 мая, на 40-й день после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, который унес жизни 60 детей и взрослых, во всех храмах Русской Православной Церкви пройдут заупокойные службы.

Ранее по благословению Предстоятеля Русской Церкви заупокойные богослужения по погибшим также совершались на третий и на девятый день после трагедии в Кемерово, сообщает "Фома".

26 марта 2018 года патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при пожаре в Кемерове.

«Всех нас посетила большая беда, и нет слов, которые бы могли выразить нашу общую скорбь. Искренне соболезнуя вам, дорогие братья и сестры, возношу молитвы к Богу, дабы Он приклонил Свою милость к вам и даровал силы мужественно пережить постигшее горе», - говорится в послании Патриарха Кирилла.

Напомним, что 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По уточненным данным в результате трагедии погибли 60 человек, среди которых большинство детей. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.