Управляющий делами УПЦ назвал Чернобыльскую трагедию проверкой на человечность

Чернобыльская трагедия встряхнула общество и стала проверкой его на человечность.

Об этом сказал в своей проповеди в годовщину трагедии управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

«Чернобыльская трагедия встряхнула общество. Боль и беда зашли практически в каждый дом, люди проверялись на человечность. Сколько настоящих героев ценой своей жизни спасали других. Это и пожарные, и военные, и милиция, и доктора, и простые рабочие, которые выполняли свой долг до конца, не покидая рабочих мест, погибая от облучений», - сказал митрополит.

Владыка отметил, что в 1986 году люди проявляли человеческое милосердие, помогая жертвам трагедии. При этом многие искали утешения в Церкви.

«Множество семей откликнулось на чужую беду и приняло в свои дома незнакомцев, оставшихся без крова. Люди стали молиться. Они вспомнили о Боге и начали искать в нем утешения в своей беде. И Господь утешил каждого. Храмы возродились, молитва ожила, люди обрели надежду. Всякое время имеет свои особенности, свой дух и последствия», - сказал управляющий делами УПЦ.

В годовщину трагедии на ЧАЭС митрополит Антоний призвал не забывать о Боге, «чтобы заслуженное и спасительное отрезвление и вразумление были нам в радость, а не в скорбь, несли процветание, а не боль и разрушение».