В доме, где жила семья царственных мучеников откроют музей

В Тобольске создан музей семьи Николая II.

Он расположен в мемориальном здании Губернаторского дома, в котором проживала в ссылке императорская семья с августа 1917 года по апрель 1918 года, сообщает "Православие и мир" со ссылкой на сайт Тюменского музейно-просветительского объединения.

Экспозиция музея создавалась на протяжении многих лет. В нее попали многие вещи, принадлежащие Романовым. Например, семейный фотоальбом с любительскими фотографиями, выполненными царской семьей в Тобольске, шелковая шаль Александры Федоровны и «Святое Евангелие» со штампом и автографом императрицы.

«Этот музей во многом уникален, он позволяет по-новому взглянуть на, казалось бы, уже давно известные факты, раскрыть новые границы частной и государственной деятельности семьи императора Николя II и верных им людей. Являет нам примеры постоянной заботы Государя и Государыни о просвещении и благополучии державы, образцы глубокой преданности лучшим традициям дела милосердия и благотворительности, личного благочестия и христианской святости», – отмечают создатели музея.

На церемонии открытия музея присутствовали потомки царской семьи. Специально ради этого события в Тобольск приехала вдова родного племянника Николая II, Тихона Куликовского-Романова, Ольга Куликовская-Романова. Из Франции и Швейцарии на открытие музея прибыли потомки учителей цесаревича Алексея, сопровождавших царскую семью в тобольской ссылке.