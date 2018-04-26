В Запорожской епархии УПЦ за день собрали более 10 тыс подписей под обращением к Патриарху Варфоломею

Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ Лука поблагодарил верующих Запорожской епархии за поддержку обращения к Вселенскому Патриарху.

Как сообщает пресс-служба епархии, за один день на приходах было собрано более десяти с половиной тысяч подписей в поддержку Обращения к Патриарху Варфоломею с просьбой «не стать инструментом для решения чьих-то политических интриг и не допустить ухудшения межконфессиональной ситуации в Украине».

Митрополит поблагодарил всех откликнувшихся на призыв защитить Церковь в момент волнений, «обусловленных тем, что несведущие в Её устройстве и не являющиеся Её чадами люди вновь решили поупражняться в навыках не только по разрушению внутреннего церковного жительства, но и по созданию социальных взрывов и нестроений в нашем общем доме – Украине».

Также Запорожский митрополит призвал верующих молиться о сохранении канонической Церкви и мире в Украине.

«В сегодняшний день мы особенно должны доказывать свое неравнодушие к нашей Матери-Церкви и вместе противостоять различным нападкам на Нее. Верю, что наши совместные молитвы и действия сохранят как нашу духовную Мать - каноническую Украинскую Православную Церковь, так и нашу родину - Украину, в мире и уберегут от пагуб и нестроений», - обратился митрополит к верующим Запорожья.