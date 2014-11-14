Митрополит Онуфрий на форуме «За мир в Украине»: Без возвращения духовных основ в жизнь невозможно мирное существование

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 14 ноября принял участие в открытии Всеукраинского форума «За мир в Украине», организованного Союзом православных женщин Украины.

Благословив открытие форума, Его Блаженство отметил:

«Сегодня мы осознаем, что именно этого благословенного мира, источником которого является Господь, нам не хватает. Поэтому мы собрались, объединив нашу совместную молитву о мире в нашей стране, которая на протяжении веков строилась и укреплялась православной верой, благочестием и братской любовью всех людей, которые жили на нашей земле.

Церковь вместе с народом Украины закаляет силу своей веры в то, что испытания посланы Богом, Который нас любит, и мы их с благодарностью вынесем. В восточных областях не будут гибнуть люди, не будет проливаться кровь и наступит спокойная жизнь.

Перед нами стоит задача осознать, что без возвращения духовных основ в жизнь народа невозможно его дальнейшее мирное существование. И ключом к налаживанию непростой ситуации и урегулированию конфликта является христианская любовь к ближнему, к которой призывает нас Мать-Церковь, проповедуя вечные Евангельские истины».

Союз православных женщин Украины возник 5 лет назад, главной его задачей стала консолидация усилий всех неравнодушных к духовному состоянию украинского общества женщин. Именно они, как отмечали участники сегодняшнего форума, имеют от Бога особую способность точно чувствовать обстоятельства жизни, именно жены-мироносицы были первыми свидетелями Воскресения Христова и благодаря их преданности, смиренной молитве и терпеливой ежедневной работе Христова Церковь сохранила и приумножила духовные традиции вплоть до сегодня.

В открытии форума также приняли участие управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и председатель Синодального отдела УПЦ по делам семьи епископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон, который и молитвенно, и практически поддерживал создание и организацию работы союза.

На форуме также выступили Председатель Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали Василий Костицкий, представительницы региональных отделений Союза, а также гости от православных женских организаций России и Беларуси.

Председатель правления Союза православных женщин Украины Ольга Коваленко рассказала об особенностях деятельности организации в нынешнее непростое время, когда политические эмоции очень часто мешают человеку видеть духовные истины и следовать согласно велению голоса совести и христианской морали, отметив, что практически все члены Союза не считаются ни со своим временем, ни с личными желаниями, когда приходится поднимать свой голос в защиту веры, морали и общественного согласия.

Его Блаженство отметил, что именно эти качества самопожертвования Господь обязательно примет и воздаст всем современным мироносицям сторицей, а Церковь благодарит каждую из них за самоотверженный труд и любовь и награждает наиболее активных участниц Союза православных женщин Украины орденами Украинской Православной Церкви Почаевской иконы Божией Матери.

По материалам официального сайта УПЦ