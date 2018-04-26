В УПЦ почтили память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

13:19, 26 апреля 2018
Православие
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В Украинской Православной Церкви почтили память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы / news.church.ua

Священнослужители УПЦ во главе с епископом Виктором 26 апреля приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику «Воинам Чернобыля» и совершили панихиду по ликвидаторам и жертвам трагедии на ЧАЭС на территории храмового комплекса архистратига Михаила Днепровского благочиния Киева.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

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В 32-ю годовщину Чернобыльской катастрофы участие в церемонии возложения цветов к памятнику «Воинам Чернобыля» по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия принял епископ Барышевский Виктор в сопровождении благочинного Днепровского благочиния Киева протоиерея Иоанна Свередюка и настоятеля храма в честь Архистратига Михаила протоиерея Богдана Штыма.

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В церемонии также приняли участие первый вице-премьер-министр Павел Розенко, народные депутаты, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, родственники погибших героев Чернобыля.

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