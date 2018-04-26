Грузинская Православная Церковь поддерживает законопроект об уголовной ответственности за оскорбление религиозных чувств

13:31, 26 апреля 2018
Православие
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Грузинская Православная Церковь поддерживают идею об уголовном преследовании за «оскорбление религиозных чувств» / sib-catholic.ru

Об этом заявил секретарь Патриарха Грузии, протоиерей Микаэль Ботковели, сообщает "Грузия Online".

"Мы поддержим законопроект, которым оскорбление религиозных чувств будет наказуемым. Предположительно, мы встретимся с авторами идеи, и поговорим о деталях. У нас есть общее представление, что во многих странах Европы внедрено использование такого закона в практике"- заявил отец Микаэль.

Согласно законодательной инициативе члена фракции "Патриотов Грузии" Эмзара Квициани, оскорбление религиозного чувства становится действием, наказуемым в уголовном порядке. Парламентский комитет по защите прав человека поддержал проект на уровне идеи. Решено, что будет создана рабочая группа, в рамках которой проект будет переработан.

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