Грузинская Православная Церковь поддерживает законопроект об уголовной ответственности за оскорбление религиозных чувств

Патриархия Грузии поддержит принятие законопроекта, которым оскорбление религиозных чувств будет уголовно наказуемым.

Об этом заявил секретарь Патриарха Грузии, протоиерей Микаэль Ботковели, сообщает "Грузия Online".

"Мы поддержим законопроект, которым оскорбление религиозных чувств будет наказуемым. Предположительно, мы встретимся с авторами идеи, и поговорим о деталях. У нас есть общее представление, что во многих странах Европы внедрено использование такого закона в практике"- заявил отец Микаэль.

Согласно законодательной инициативе члена фракции "Патриотов Грузии" Эмзара Квициани, оскорбление религиозного чувства становится действием, наказуемым в уголовном порядке. Парламентский комитет по защите прав человека поддержал проект на уровне идеи. Решено, что будет создана рабочая группа, в рамках которой проект будет переработан.