4-летняя Катя Березовская борется с саркомой и нуждается в помощи – «Надеюсь и верю»

У 4-летней Кати Березовской саркома и ей необходима помощь.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», Катя очень любит лепить из пластилина и собирать конструкторы. Но в один миг беззаботное детство ребенка перечеркнула болезнь. И теперь малышке предстоит вести борьбу с коварным заболеванием.

Месяц назад Кате поставили страшный диагноз – саркома. Все началось с того, что у девочки обнаружили опухоль в колене, которая оказалась злокачественной. В Национальном институте рака по онкомаркерам определили, что у ребенка саркома мягких тканей. Борьба с саркомой долгая и тяжелая. Как сказали врачи, впереди сложный путь лечения, и шансы на жизнь, которые нужно использовать. К сожалению, у девочки метастазы и это усложняет лечение. Несмотря на юный возраст, Катюша размышляет как взрослый человек, зная, чем болеет.

Кате назначено лечение химиотерапией. Девочке нужны препараты: «Адрибластин» 50 мг – 1 флакон, «Уромитексан» 400 мг – 18 ампул, «Холоксан» 1 г – 5 флаконов, «Вориконазол Алвоген» 200 мг – 3 флакона, на общую сумму 17 080, 37 грн. Сумма очень большая для обычной сельской семьи. Отец девочки работает строителем, а мама ведет домашнее хозяйство. У Кати есть старший брат школьник. Родители вынуждены обратиться с просьбой о помощи ко всем неравнодушным людям: помогите, пожалуйста, в лечении дочери. Они не теряют надежду, что их дочка победит болезнь. Поддержите, пожалуйста, Катюшу!

О том, как помочь Кате Березовской – читайте на сайте БФ «Надеюсь и верю».