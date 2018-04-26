На Херсонщине обокрали храм УПЦ

На Херсонщине обокрали сельскую церковь.

Как сообщают "Херсонские факты", в ночь на 9 апреля неизвестный взломал замок и проник в помещение Свято-Троицкого храма УПЦ в поселке Юбилейное Олешковского района. Вор украл одну тысячу гривен.

Полиция расследует дело по факту кражи. Помочь могут отпечатки пальцев, которые вор оставил в церкви.