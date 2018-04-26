На Херсонщине обокрали храм УПЦ
09:46, 26 апреля 2018Православие
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На Херсонщине обокрали церковь / fakti.ks.ua
На Херсонщине обокрали сельскую церковь.
Как сообщают "Херсонские факты", в ночь на 9 апреля неизвестный взломал замок и проник в помещение Свято-Троицкого храма УПЦ в поселке Юбилейное Олешковского района. Вор украл одну тысячу гривен.
Полиция расследует дело по факту кражи. Помочь могут отпечатки пальцев, которые вор оставил в церкви.
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