В Ливане освятили колокол, переданный в дар Маронитской Церкви

В храме святого Нохры в поселке Дерья (Ливан) 21 апреля состоялась церемония освящения колокола, переданного в дар Маронитской Церкви по благословению Патриарха Кирилла.

Освящение совершил митрополит Мунир Хейралла, управляющий епархией Батруна, , сообщает "Благовест-инфо".

В слове после освящения колокола митрополит Мунир Хейралла выразил Патриарху Кириллу искреннюю признательность за щедрый дар приходу святого Нохры в Дерье.

Священник прихода святого Нохры Иосиф Матта особо поблагодарил Патриарха Кирилла за драгоценный дар, являющий его отеческую любовь к их Церкви, поддержку и защиту страдающих христиан Востока. От имени всего прихода священник Иосиф Матта пожелал Патриарху доброго здравия и долголетия в его служении.

Представитель Патриарха Кирилла при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока игумен Арсений (Соколов) от имени Патриарха Кирилла поздравил всех собравшихся с состоявшимся торжеством и выразил надежду, что этот жест укрепит связи между Русской Православной Церковью и Маронитской Церковью - самой многочисленной в Ливане христианской конфессией.