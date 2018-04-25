На выставке памяти новомучеников в Полтаве представили документы из архивов НКВД

Православную историко-исследовательскую выставку «За имя Мое», посвященную памяти новомучеников Полтавщины, открыли 19 апреля в Полтавском художественном музее (галерее искусств) им. Николая Ярошенко.

В экспозицию вошли фрагменты фотокопий и расшифровок личных дел из архива НКВД репрессированных большевистской властью в 1920-30-е гг. священников и прихожан Полтавской области, сообщает "Фома в Украине".

Также на выставке представлены21 картина уничтоженных в годы СССР, отреставрированных и новых храмов края (художник — Владимир Кривой), книги о репрессии Церкви и её служителей в ХХ веке, и предметы, которые создали тюремно-лагерный антураж.

На открытии выставки присутствовали митрополит Полтавский и Миргородский Филипп, вице-ректор Полтавской миссионерской духовной семинарии епископ Новосанжарский Вениамин, победитель конкурса «Голос страны – 2017» протоиерей Александр Клименко.

По словам принявшего первых посетителей экскурсовода, в 1920-30-е гг. на Полтавщине было репрессировано более полутысячи священнослужителей. Для новомучеников «муки и боль тела были ничем перед осознанием верности Господу нашему Иисусу Христу», отметил он.

Организаторы выставки - Полтавская епархия УПЦ, управление культуры Исполнительного комитета полтавского горсовета, Полтавская миссионерская духовная семинария, Полтавский университет экономики и торговли и художественный музей.

Выставка продлится по 30 апреля.