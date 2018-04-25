В УПЦ начался всеукраинский крестный ход по госпиталям, где лечатся участники АТО

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины УПЦ начал всеукраинский крестный ход с иконами и мощами святых целителей по военным госпиталям и больницам, в которых находятся на лечении участники АТО.

В крестном ходе будут принимать участие военные священники и ветераны АТО, сообщает kapelan.org.ua.

Все, кто находятся на лечении, будут иметь возможность помолиться перед иконами и мощами святых целителей Пантелеймона, Агапита Печерского, Луки Крымского, Космы и Дамиана, а также мощами других целителей, которые были предоставлены Греческой и Кипрской Православными Церквами.

Крестный ход также будет включать в себя мобильную фотовыставку: «Страницы пастырского служения военного духовенства Украинской Православной Церкви».