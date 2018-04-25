В Киеве тюремные капелланы из 18 стран обсуждают особенности служения

В Киеве 25 апреля начала работу Международная конференция «Вера в справедливость: от тюремного заключения – к обществу».

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, форум проходит по инициативе Европейской ассоциации тюремных капелланов. Главным организатором выступает Душпастырский Совет по вопросам религиозной опеки в пенитенциарной системе Украины при поддержке Синодального отдела УПЦ по делам духовно-пастырской опеки пенитенциарной системы.

Участие в научно-практической конференции принимают тюремные капелланы из 18-ти стран Европы – Великобритании, Швеции, Норвегии, Франции и другие представители стран-членов Европейской ассоциации тюремных капелланов.

Приглашенные участники – ученые и эксперты – специалисты в сфере криминологии, академики правовых наук.

Форум будет проходить три дня и продлится до 27 апреля. Участники обменяются опытом, посетят Киево-Печерскую лавру, побывают в Министерстве юстиции, Верховной Раде, украинских колониях.

Председатель Отдела по делам пастырской опеки пенитенциарной системы, член оргкомитета протоиерей Виктор Яценко рассказал, что мероприятие готовилось два года.

По словам протоиерея Виктора, именно тюремный священник сталкивается с острыми вопросами заключенных по этому поводу. «Иногда заключенные рассказывают о том, что получили наказание несправедливо. Они спрашивают, как им с этим жить и что делать дальше. Эта конференция – попытка ответить на эти и другие вопросы с точки зрения богословия, научным или юридическим языком».

Среди приглашенных гостей ученый с мировым именем Тим Диксон из Великобритании. От Украины выступят доктора наук в области права академик М. Костицкий, А.Костенко, В. Синев и другие.

Доктор юридических наук, профессор, действительный член (академик) НАН Украины Михаил Костицкий акцентировал внимание на том, что «применение только традиционных мер наказания, основанные на запугивании, унижении, насилии, не предусматривает исправления или перевоспитания любого существа и в целом ухудшает моральное состояние общества».

«Только благодаря духовным факторам влияния, которые предусматривают использование принципов гуманизма, в частности, путем внедрения службы тюремных капелланов в Украине, наше общество имеет шанс найти свой оптимальный вариант решения таких сложных, извечных проблем человечества, как преступление, наказание и покаяние», - отметил он.