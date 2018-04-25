Одобрен перевод текста литургии Иоанна Златоуста на испанский язык
16:17, 25 апреля 2018Православие
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Одобрен перевод Литургии Иоанна Златоуста на испанский язык / ziarullumina.ro, иллюстративное фото
Ассамблея православных епископов Испании и Португалии одобрила текст перевода на испанский язык Литургии святителя Иоанна Златоуста для всеобщего использования православными канонических юрисдикций, представленных в Испании.
Данный перевод был подготовлен настоятелем храма в честь равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде протоиереем Андреем Кордочкиным, сообщает "Фома".
В заседании Ассамблеи православных епископов Испании и Португалии приняли участие: епископ Корсунский Нестор (Московский Патриархат), митрополит Испанский и Португальский Поликарп (Константинопольский Патриархат) и епископ Испанский и Португальский Тимофей (Румынская Православная Церковь).
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