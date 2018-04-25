Святая блаженная Матрона Московская включена в месяцеслов Румынской Православной Церкви

Священный Синод Румынского Патриархата принял решение о включении блаженной Матроны Московской в месяцеслов Румынской Православной Церкви.

По благословению Блаженнейшего Патриарха Румынского Даниила Институтом православной миссии в Бухаресте осуществлены перевод и издание службы и акафиста святой на румынском языке, сообщает patriarchia.ru.

Несколько экземпляров перевода Блаженнейший Даниил направил Патриарху Кириллу вместе с письмом, уведомляющим о прославлении блаженной Матроны в Румынии.

Блаженнейший Патриарх Румынский Даниил в ходе своего визита в Москву 4 декабря 2017 года совершил Божественную литургию в Покровском ставропигиальном женском монастыре, где почивают святые мощи блаженной Матроны.