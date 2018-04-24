Монахиню УПЦ отметили наградой за вклад в развитие духовности

Инокиня Татиана (Андреева), которая несет послушание во Введенском Обыденном храме на Теремках Киева, получила награду от Голосеевской райгосадминистрации.

Награду «За вклад женщины в развитие духовности» инокиня Татиана получила в день святых Жен-мироносиц. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт mitropolia.kiev.ua.

Сестра Татиана известна жителям Голосеева тем, что много лет неустанно и плодотворно работает на ниве духовного просвещения, занимается благотворительностью, организовывает помощь сиротам в детский дом «Солнышко», помогает детям с ДЦП, малообеспеченным семьям, переселенцам, организует помощь пострадавшим мирным жителям в зоне боевых действий на востоке Украины.

Награду победительнице от имени райгосадминистрации вручила руководитель Центра по делам семьи и женщин «Семейный Дом» Голосеевского района А. Слипачук. После награждения викарий Киевской Митрополии архиепископ Боярский Феодосий передал инокине Татиане поздравления с наградой от Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Голосеевская районная в г. Киеве государственная администрация при содействии Центра по делам семьи и женщин «Семейный Дом» вручает награды женщинам - жительницам Голосеева в различных номинациях: за педагогическую, научную, общественную, государственную и другие виды деятельности, ежегодно.