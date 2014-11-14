Управляющий делами УПЦ освятил накупольные кресты для строящегося храма в Борисполе

13 ноября 2014 года, Управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил освящение накупольных крестов для строящегося храма святых апостолов Петра и Павла в г. Борисполь Киевской области, сообщает сайт КДАиС.

За богослужением молились: секретарь Киевской епархии протоиерей Константин Пилипчук, настоятель храма благочинный Первого Бориспольского благочиния протоиерей Георгий Носач и духовенство епархии.

По окончании богослужения Митрополит Антоний поздравил собравшихся со знаменательным событием.

После освящения были проведены сборы духовенства Первого Бориспольского благочиния, где клирики обсудили с владыкой Антонием текущие вопросы церковно-приходской жизни.