Книги и документы Афона будут оцифрованы и выложены в интернет

05:03, 14 ноября 2014
Православие
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Обширная коллекция рукописей, кодексов и документов, которые хранились в течение многих веков на Святой Горе Афон и столкнулись с опасностью разрушения из-за старения и ветшания, будет сохранена в цифровой форме, объявил глава Греческой службы телекоммуникаций и почты Менелаос Даскалакис.

Документы, которые будут сохранены в электронном виде, включают в себя коллекции рукописных кодексов духовного содержания, которые сохранились в монастырских собраниях Афона. Проект предусматривает создание восьми служб доступа в цифровые архивы монастырей. В то же для улучшения публичного доступа к афонским рукописям будет также создан новый интернет-портал, наряду с Библиотекой Святой Горы, сообщает Седмица.Ru.

Цель проекта состоит в том, чтобы гарантировать существование рукописей и книг, даже если их оригиналы когда-нибудь погибнут или будут уничтожены. Кроме того, оцифровка сделает афонские рукописи более  доступными для исследователей.

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