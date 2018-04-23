Тихвинский Богородичный монастырь затопило из-за паводка

Тихвинский Богородичный Успенский монастырь затопило из-за паводка в Ленинградской области.

Подтоплены оказались северные и южные братские кельи – исторические постройки XVIII и XIX века, здания которых входят в ансамбль монастыря. Об этом сообщает "Православие и мир" со ссылкой на пресс-секретаря Тихвинской епархии иеромонаха Венедикта (Шустова).

Вода уже отошла от северной части монастыря, но с южной стороны еще затоплены несколько подъездов. Вероятно, постройкам понадобиться косметический ремонт, но оценить ущерб можно будет после окончания паводка.

Старинные захоронения на территории монастыря, которые находятся в центральной, расположенной на возвышенности, части комплекса, не пострадали.

Тихвинский Богородичный Успенский монастырь был основан в середине XVI века во время правления Ивана Грозного. Ансамбль монастыря является объектом культурного наследия России. В обители хранится одна из реликвий Русской Православной Церкви –чудотворная Тихвинская икона Божьей матери.