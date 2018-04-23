Грузинский Патриарх совершил крещение более тысячи детей

20:16, 23 апреля 2018
Православие
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/ patriarchate.ge

Массовое крещение детей совершил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй 22 апреля в праздник Жен-Мироносиц, в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси.

Крестниками Предстоятеля Грузинской Православной Церкви стали еще более тысячи детей, сообщается на сайте Грузинской Православной Церкви.  

/ patriarchate.ge

После совершения таинства каждый ребенок получил крестик, свидетельство о крещении и пасхальную эпистолу Патриарха.

/ patriarchate.ge

«Да хранит Господь моих крестников, да хранит Господь их родителей и братьев. Да хранит Господь всю Грузию», – сказал Патриарх после благословения новокрещеных членов Церкви.

/ patriarchate.ge

Массовые крещения младенцев Предстоятель Грузинской Православной Церкви совершает с 2008 года. Крестниками Патриарха могут стать третий и последующие дети, родившиеся в венчанной грузинской семье. Цель инициативы Илии Второго – улучшение демографической ситуации в стране.

/ patriarchate.ge

На сегодня у Илии Второго около 35 тысяч крестников.

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