Грузинский Патриарх совершил крещение более тысячи детей

Массовое крещение детей совершил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй 22 апреля в праздник Жен-Мироносиц, в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси.

Крестниками Предстоятеля Грузинской Православной Церкви стали еще более тысячи детей, сообщается на сайте Грузинской Православной Церкви.

После совершения таинства каждый ребенок получил крестик, свидетельство о крещении и пасхальную эпистолу Патриарха.

«Да хранит Господь моих крестников, да хранит Господь их родителей и братьев. Да хранит Господь всю Грузию», – сказал Патриарх после благословения новокрещеных членов Церкви.

Массовые крещения младенцев Предстоятель Грузинской Православной Церкви совершает с 2008 года. Крестниками Патриарха могут стать третий и последующие дети, родившиеся в венчанной грузинской семье. Цель инициативы Илии Второго – улучшение демографической ситуации в стране.

На сегодня у Илии Второго около 35 тысяч крестников.