Завершился паломнический инфотур по святыням Южной Греции

12:53, 23 апреля 2018
Православие
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7Участники инфотура посетили святыни Южной Греции и побывали на островах / Фото: Паломнический центр УПЦ

Как сообщили «УНИАН-религии» организаторы, участники инфотура посетили святыни Южной Греции и побывали на островах Эгина, Эвбея, Тинос, Андрос и Патмос.

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В рамках поездки, 18 апреля в Афинах состоялся семинар, посвящённый специфике паломнических поездок по Греции. В работе форума принял участие Янис Папандопулос – представитель паломнического центра «Солунь» в Афинах, курирующий Южную Грецию. Во время семинара, перед его участниками было раскрыто всё разнообразие возможных маршрутов паломнических поездок. Также всем участникам инфотура был выдан соответствующий сертификат.

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Неожиданным препятствием во время поездки стала забастовка транспортных компаний Греции, начавшаяся 19 апреля. В связи с этим, организаторам инфотура пришлось внести срочные изменения в маршрут.

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Несмотря на появившиеся трудности, программа поездки была выполнена в полном объёме.

Участники мероприятия также поделились своими впечатлениями:

Инна Кравцова

Инна Кравцова, прихожанка храма свт. Феодосия Черниговского (Киев)

«Я впервые принимаю участие в подобной поездке и очень впечатлена уровнем организации. Всё происходит без заминок, в очень доброжелательной атмосфере. Во время поездки пришло понимание того, что самостоятельно организовать подобное паломничество невозможно.

Реализовать такой сложный маршрут под силу только профессиональному коллективу, каковым и является паломнический центр «Солунь». Мы посетили огромное количество разных монастырей, приняли участие в нескольких литургиях, и у нас была возможность причаститься. Поездка преследовала своей целью решение ряда организационных и методических задач, но очень ценно, что от этого она не перестала быть паломничеством к христианским святыням. За это я очень благодарна организаторам».

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Вера Богуш, паломническая служба «Православная планета» (Запорожская и Мелитопольская епархия)

«Отныне для меня Греция – тоже Святая Земля. Посетив её, я испытала чувство родства. Здесь всё близко, знакомо. С православными братьями-греками мы «дышим в унисон». Я словно побывала у себя дома».

Бабич Маргарита, руководитель паломнической службы во имя свт. Николая (Одесская и Измаильская епархия)

«Маршрут, который мы посетили, довольно сложен. Он предполагает несколько переправ на паромах, длительные переезды на автобусе, очень ранние подъёмы, связанные как с посещением богослужений, так и с расписанием работы переправ. Я считаю, что для паломнической поездки это не препятствие, а существенное преимущество. Обычно мы идём по пути упрощения маршрутов, делаем их как можно более лёгкими и комфортными. Но именно сложность пути помогает паломнику подготовиться ко встрече со святыней, прочувствовать каждую пядь святой земли. Это молитвенный труд ради Господа, который когда-то был основным наполнением паломничества. Организовать подобную поездку по островам Греции – задача непростая и наши коллеги из паломнического центра «Солунь» с этой задачей справились замечательно. Я смело могу доверить в их руки своих паломников и рекомендовать коллегам работать в команде именно с ними».

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Надежда Шаповал, руководитель паломнической службы «Святки» (Россия, г. Киров)

«Идея проведения подобной поездки для руководителей паломнических служб – настоящая находка. Когда рассказываешь людям о святыне, которую ты видел своими глазами – это всегда чувствуется. Это мотивирует потенциальных паломников отправиться в непростой путь без особых сомнений. Для меня в этой поездке настоящим открытием стал святитель Нектарий Эгинский. Нужно признать, что я уже была в Греции, но в этот раз замечательный остров Эгина открылся для меня по-другому. Думаю, это заслуга организаторов инфотура и нашего гида – Дмитрия Полухина».

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В последний день поездки, прямо на пароме, следовавшем с острова Андрос в порт Рафина, состоялось рабочее собрание, на котором были подведены итоги инфотура, а также были высказаны пожелания относительно дальнейшей работы.

Одно из предложений касалось расширения возможностей проведения однодневных паломнических поездок для тех, кто прибывает в Грецию с целью отдыха. Также участники инфотура обратились к руководству паломнического центра «Солунь» с предложением организовать подобную информационную поездку на остров Крит и в Грузию.

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«Все замечания и предложения мы приняли к рассмотрению – отметила Елена Наумиду – заместитель директора паломнического центра «Солунь», - Думаю, результаты нашего общения принесут свои плоды и помогут открыть Грецию для многих паломников».

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Инфотур завершился 22 апреля. В тот же день все его участники благополучно вернулись домой.

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