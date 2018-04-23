Завершился паломнический инфотур по святыням Южной Греции

Участники инфотура посетили святыни Южной Греции и побывали на островах / Фото: Паломнический центр УПЦ Участники инфотура посетили святыни Южной Греции и побывали на островах /

В период с 15 по 22 апреля в Греции проходила информационная поездка для сотрудников паломнических служб Украины, России и Беларуси. Мероприятие организовал православный греческий паломнический центр «Солунь», входящий в состав туристического холдинга «Музенидис Турс».

Как сообщили «УНИАН-религии» организаторы, участники инфотура посетили святыни Южной Греции и побывали на островах Эгина, Эвбея, Тинос, Андрос и Патмос.

В рамках поездки, 18 апреля в Афинах состоялся семинар, посвящённый специфике паломнических поездок по Греции. В работе форума принял участие Янис Папандопулос – представитель паломнического центра «Солунь» в Афинах, курирующий Южную Грецию. Во время семинара, перед его участниками было раскрыто всё разнообразие возможных маршрутов паломнических поездок. Также всем участникам инфотура был выдан соответствующий сертификат.

Неожиданным препятствием во время поездки стала забастовка транспортных компаний Греции, начавшаяся 19 апреля. В связи с этим, организаторам инфотура пришлось внести срочные изменения в маршрут.

Несмотря на появившиеся трудности, программа поездки была выполнена в полном объёме.

Участники мероприятия также поделились своими впечатлениями:

Инна Кравцова, прихожанка храма свт. Феодосия Черниговского (Киев)

«Я впервые принимаю участие в подобной поездке и очень впечатлена уровнем организации. Всё происходит без заминок, в очень доброжелательной атмосфере. Во время поездки пришло понимание того, что самостоятельно организовать подобное паломничество невозможно.

Реализовать такой сложный маршрут под силу только профессиональному коллективу, каковым и является паломнический центр «Солунь». Мы посетили огромное количество разных монастырей, приняли участие в нескольких литургиях, и у нас была возможность причаститься. Поездка преследовала своей целью решение ряда организационных и методических задач, но очень ценно, что от этого она не перестала быть паломничеством к христианским святыням. За это я очень благодарна организаторам».

Вера Богуш, паломническая служба «Православная планета» (Запорожская и Мелитопольская епархия)

«Отныне для меня Греция – тоже Святая Земля. Посетив её, я испытала чувство родства. Здесь всё близко, знакомо. С православными братьями-греками мы «дышим в унисон». Я словно побывала у себя дома».

Бабич Маргарита, руководитель паломнической службы во имя свт. Николая (Одесская и Измаильская епархия)

«Маршрут, который мы посетили, довольно сложен. Он предполагает несколько переправ на паромах, длительные переезды на автобусе, очень ранние подъёмы, связанные как с посещением богослужений, так и с расписанием работы переправ. Я считаю, что для паломнической поездки это не препятствие, а существенное преимущество. Обычно мы идём по пути упрощения маршрутов, делаем их как можно более лёгкими и комфортными. Но именно сложность пути помогает паломнику подготовиться ко встрече со святыней, прочувствовать каждую пядь святой земли. Это молитвенный труд ради Господа, который когда-то был основным наполнением паломничества. Организовать подобную поездку по островам Греции – задача непростая и наши коллеги из паломнического центра «Солунь» с этой задачей справились замечательно. Я смело могу доверить в их руки своих паломников и рекомендовать коллегам работать в команде именно с ними».

Надежда Шаповал, руководитель паломнической службы «Святки» (Россия, г. Киров)

«Идея проведения подобной поездки для руководителей паломнических служб – настоящая находка. Когда рассказываешь людям о святыне, которую ты видел своими глазами – это всегда чувствуется. Это мотивирует потенциальных паломников отправиться в непростой путь без особых сомнений. Для меня в этой поездке настоящим открытием стал святитель Нектарий Эгинский. Нужно признать, что я уже была в Греции, но в этот раз замечательный остров Эгина открылся для меня по-другому. Думаю, это заслуга организаторов инфотура и нашего гида – Дмитрия Полухина».

В последний день поездки, прямо на пароме, следовавшем с острова Андрос в порт Рафина, состоялось рабочее собрание, на котором были подведены итоги инфотура, а также были высказаны пожелания относительно дальнейшей работы.

Одно из предложений касалось расширения возможностей проведения однодневных паломнических поездок для тех, кто прибывает в Грецию с целью отдыха. Также участники инфотура обратились к руководству паломнического центра «Солунь» с предложением организовать подобную информационную поездку на остров Крит и в Грузию.

«Все замечания и предложения мы приняли к рассмотрению – отметила Елена Наумиду – заместитель директора паломнического центра «Солунь», - Думаю, результаты нашего общения принесут свои плоды и помогут открыть Грецию для многих паломников».

Инфотур завершился 22 апреля. В тот же день все его участники благополучно вернулись домой.