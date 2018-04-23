В Дивеевском монастыре прошла конференция, посвященная наследию Серафима Саровского

В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре Нижегородской области 20 апреля состоялось открытие конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения».

В конференции приняли участие 130 педагогов из регионов России Беларуси, Украины и других стран. Педагоги представили свои программы по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи в школах, вузах и ссузах, учреждениях дополнительного образования, социальных учреждениях, сообщает "Монастырский вестник".

Почетными гостями мероприятия стали учитель социальных наук Клайпедской гимназии «Айтварас» (Литва), обладатель звания «Серафимовский учитель» Андрей Фомин и руководитель Отдела образования и катехизации Йошкар-Олинской епархии протоиерей Андрей Норкин.

Участников конференции приветствовали руководитель педагогического направления Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского Ольга Бараева и руководитель Отдела образования и катехизации Нижегородской епархии протоиерей Евгений Худин.

В рамках конференции работало пять секций. Традиционно лучшие работы, представленные на конкурс, опубликованы в двухтомнике образовательных программ. С ним можно будет ознакомиться на сайте Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского.