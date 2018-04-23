В Эстонии попрощались с митрополитом Таллинским и всея Эстонии Корнилием

Вчера, 22 апреля, в Эстонии состоялись отпевание и похороны Митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия, который скончался 19 апреля на 94-м году жизни.

Отпевание архипастыря прошло в кафедральном Александро-Невском соборе Таллина, сообщается на официальном сайте ЭПЦ.

Возглавил Божественную литургию, чин отпевания и похороны митрополит Волоколамский Иларион.

Новопреставленый Митрополит Корнилий был похоронен на Александро-Невском кладбище, рядом с другими почившими архипастырями Эстонской Православной Церкви.