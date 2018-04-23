В Эстонии попрощались с митрополитом Таллинским и всея Эстонии Корнилием

10:31, 23 апреля 2018
Православие
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/ orthodox.ee

Отпевание архипастыря прошло в кафедральном Александро-Невском соборе Таллина, сообщается на официальном сайте ЭПЦ.

/ orthodox.ee

Возглавил Божественную литургию, чин отпевания и похороны митрополит Волоколамский Иларион.

/ orthodox.ee

Новопреставленый Митрополит Корнилий был похоронен на Александро-Невском кладбище, рядом с другими почившими архипастырями Эстонской Православной Церкви.

/ orthodox.ee

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