В Эстонии попрощались с митрополитом Таллинским и всея Эстонии Корнилием
10:31, 23 апреля 2018Православие
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Митрополит Корнилий скончался 19 апреля на 94-м году жизни / orthodox.ee
Вчера, 22 апреля, в Эстонии состоялись отпевание и похороны Митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия, который скончался 19 апреля на 94-м году жизни.
Отпевание архипастыря прошло в кафедральном Александро-Невском соборе Таллина, сообщается на официальном сайте ЭПЦ.
Возглавил Божественную литургию, чин отпевания и похороны митрополит Волоколамский Иларион.
Новопреставленый Митрополит Корнилий был похоронен на Александро-Невском кладбище, рядом с другими почившими архипастырями Эстонской Православной Церкви.
В Эстонии попрощались с митрополитом Таллинским и всея Эстонии Корнилием / orthodox.ee
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