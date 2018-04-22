В УПЦ объяснили официальную информацию от Вселенского Патриархата относительно создания ЕПЦ

В Украинской Православной Церкви объяснили официальную информацию от Вселенского Патриархата относительно создания Единой поместной церкви в Украине.

Соответствующее разъяснение разместил на своей странице в фейсбук заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

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«На официальном сайте Константинопольского Патриархата появилась информация о том, что они приняли к рассмотрению вопрос об автокефалии Украине. Оставляя за скобками вопрос о том, кому эту автокефалию предоставлять и другие моменты, хотел бы обратить внимание на два момента в тексте заявления: «...Вселенский Патриархат, ...который имеет... ответственность за всеправославное единство....» решил в связи с этим иметь близкое общение с другими Православными Церквями с целью сообщения (им об этом) и согласования (с ними этого вопроса)». Это означает, что Константинопольский патриархат, который является ответственным за общеправославное единство Не сделает ничего такого, что бы этому единству помешало. Должен согласовать вопрос украинской автокефалии со всеми Поместными Православными Церквями. А именно об этом шла речь во вчерашнем заявлении ОВЦС УПЦ», - написал Николай Данилевич.

В завершение своего разъяснения замглавы Отдела внешних церковных связей успокоил верующих УПЦ, которые в связи с рассмотрением вопроса о еПЦ «могут спать спокойно».