Таможня Финляндии передала в дар Церкви коллекцию из 17 конфискованных икон

Финляндская Православная церковь передала полученные в дар от Таможенной службы Финляндии иконы Фонду Православного церковного музея «Риза».

Речь идёт о 17-ти иконах, конфискованных Таможенной службой Финляндии за нарушения правил перемещения через государственную границу предметов искусства. Иконы были конфискованы на пунктах пересечения государственной границы Нуйамаа и Ваалимаа в 1995–2004 и 2011 гг, сообщает пресс-служба ФПЦ.

Сообщается, что Таможенная служба предпринимала попытки по установлению личности владельцев.

– Это – первый раз, когда Финляндская Православная Церковь в качестве официальной организации принимает в дар от Таможенной службы страны иконы, – рассказывает директор музея Терез Тёнтси.

В коллекции Православного церковного музея «Риза» имеются предметы, изъятые таможней, также как в отдельных случаях передача осуществлялась и приходам.

– В контексте этой передачи мы можем говорить о первом официально-задокументированном даре, одной государственной организации – другой, – делится радостью Тёнтси.

Переданы в дар написанные темперой на дереве, печатные и металлические иконы, с изображением Христа, богородицы и святых угодников Божиих. Большая часть икон относится к XIX веку.

Из-за различий условий содержания в прошлом состояние переданных в дар икон различно. По этой причине создание выставки в ближайшее время не планируется.