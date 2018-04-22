В Херсоне прошел концерт воскресных школ, посвященный дню жен-мироносиц

В Херсонской епархии УПЦ торжественно отпраздновали День святых жен-мироносиц.

Сегодня, 22 апреля, в Покровском сквере города Херсона прошел праздничный концерт, посвященный дню святых, сообщается на сайте епархии.

С приветственным словом выступил глава Отдела миссионерства, религиозного образования и катехизации Херсонской епархии УПЦ протоиерей Константин Ланцев.

Мам и бабушек, сестер и преподавателей поздравляли и радовали своим творчеством ученики детских воскресных школ города. Каждая школа приготовила свой номер-поздравление: пели соло и хором, читали стихи и декламировали.

После концерта ученики воскресных школ, волонтёры и православная молодежь, по сложившейся многолетней традиции, прошли по центральным улицам города, благовествуя о Воскресшем Иисусе Христе и поздравляя женщин с днём жен-мироносиц.