В своем последнем интервью Эстонский митрополит назвал причины церковного раскола в Эстонии

Сегодня в Таллине попрощались с митрополитом Таллинским и всея Эстонии Корнилием, который скончался 19 апреля на 94 году жизни.

За три месяца до своей кончины старейший иерарх Русской Православной Церкви дал последнее интервью, в котором подробно рассказал о жизни и служении в Эстонии, а также о причинах церковного раскола в стране.

Комментируя вопрос о Пюхтицком Соборе 29 апреля 1993 года, когда был оглашен Томос Патриарха Алексия II о восстановлении автономии Эстонской Православной Церкви, митрополит Корнилий сказал, что тогда мнение Церкви по вопросу о правопреемстве было выражено в итоговом документе Собора, в котором было сказано, что Эстонская Православная Церковь является преемницей православного наследия в Эстонии.

«Однако правительство Эстонской Республики решило оказать поддержку не соборно выраженному мнению верующих, а небольшой группе активистов, опиравшихся на так называемый Стокгольмский Синод. Департамент по делам вероисповеданий при МВД Эстонской Республики зарегистрировал Устав Эстонской Апостольской Православной Церкви, спровоцировав тем самым церковный раскол. В результате этого раскола на территории Эстонской Республики сегодня действуют две церковные структуры», - рассказал митрополит.

Также митрополит Корнилий выразил свое твердое мнение в том, что Церковь не может быть совместима с политикой.

«Стокгольмский Синод был организован митрополитом Александром (Паулусом) в эмиграции в 1948 году. Но Эстонская Церковь не была уничтожена в 1945 году, как это пытается утверждать нынешний глава Эстонской Апостольской Православной Церкви митрополит Стефанос, и вовсе не большинство эстонцев ушли в Константинопольский Патриархат. Знаете, в основе всякого общения лежит диалог, но диалог со Стефаносом крайне затруднен, так как его действия не церковные, а политические. Церковь Христова с политикой несовместима», - отметил иерарх.

Полный текст интервью митрополита Корнилия читайте здесь.