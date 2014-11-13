Армянские епископы со всего мира собрались в Эчмиадзине на Синод

В Эчмиадзине 11 ноября открылся Синод епископов Армянской Апостольской Церкви. Заседание посвящено памяти жертв геноцида армян в Османской империи, 100-летие которого отмечается в 2015 г., пишет портал religion.ORF.at.

Синод возглавляют верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II и Киликийский католикос Арам I.

Накануне 1-го дня заседания епископы посетили памятник "Цицернакаберд" в Ереване, посвященный жертвами геноцида 1915-1923 г. г., где была отслужена панихида.

Геноцид армянского населения на территориях, контролируемых властями Османской империи, начался в 1915 г. и осуществлялся путём физического уничтожения и депортации, включая перемещение гражданского населения в условиях, приводящих к неминуемой смерти.

Основными организаторами геноцида считаются лидеры младотурок Талаат, Джемаль и Энвер, и также руководитель «Особой организации» Бехаэддин Шакир. По разным данным, в 1915-1916 г. г. в результате массовых убийств погибли до 1.5 млн армян.

Факт истребления армян в Османской империи признают многие историки по всему миру. Официальная Турция называет массовую депортацию армян «мерами безопасности военного времени», а убийства относит к «неблагоприятным обстоятельствам», обвиняя армян в убийствах мусульман.

Седмица.Ru